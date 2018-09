Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Mohamed Salah als Fifa-Weltfußballer 2018 nominiert

London Europas Fußballer des Jahres ist auch als Weltfußballer 2018 nominiert. Luka Modric gehört neben Superstar Cristiano Ronaldo und Liverpoosl Mohamed Salah zu den drei Nominierten. Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan ist bei den Frauen nominiert.

Nachdem in den vergangenen zehn Jahren jeweils fünfmal Ronaldo und fünfmal Messi die Auszeichnung als bester Spieler des Jahres erhalten hatten, verspricht die Ehrung bei der Gala "The Best" am 24. September in London diesmal eine Spannung wie lange nicht mehr. Bei der Wahl der europäischen Dachorganisation Uefa am vergangenen Donnerstag hatte Modric (Real Madrid), bei der WM zum besten Spieler gekürt, seinen ehemaligen Teamkollegen Ronaldo nämlich am vergangenen Donnerstag etwas überraschend entthront.