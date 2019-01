Seit Wechsel im Sommer: Ronaldo lässt Juve-Aktie steigen

Mailand Im Sommer kam Cristiano Ronaldo aus Madrid, ein halbes Jahr später darf sich Juventus Turin über tolle Werte an der Börse freuen.

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat die Aktie des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin an der Mailänder Börse beflügelt. Die Aktie des Klubs legte seit dem Wechsel des portugiesischen Superstars zur "Alten Dame" im vergangenen Sommer um mehr als 90 Prozent zu und stand am Donnerstagmorgen bei 1,22 Euro.

Damit stieg die Kapitalisierung des Vereins mit den deutschen Nationalspielern Sami Khedira und Emre Can an der Mailänder Börse um weitere 100 Millionen Euro. Die Juve-Anteilscheine waren am 27. Dezember in den Kreis der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden.