Superstar in der Krise : Immer größere Zweifel am torlosen Ronaldo

Hamburg Cristiano Ronaldo hat mit Portugal die Endrunde in der Nations League verpasst und wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Hinterher gab es sogar öffentliche Kritik vom Nationaltrainer. Die Zweifel am Superstar mehren sich.

Cristiano Ronaldo legte die Stirn in Falten. Er schüttelte sekundenlang den Kopf und senkte dann völlig enttäuscht den Blick: Während die Spanier ihren späten Einzug in die Endrunde in der Nations League euphorisch feierten, schlurfte der Superstar nach der 0:1-Niederlage seiner Portugiesen mächtig bedient vom Feld.

Ronaldo, das war auch im iberischen Showdown in Braga nicht zu übersehen, steckt in der Krise. Als der fünfmalige Weltfußballer auch mit seiner letzten Chance in der letzten Minute an Spaniens Torhüter Unai Simon scheiterte, hätte man ihn am liebsten in den Arm genommen - so verzweifelt blickte der Meister der Theatralik drein.