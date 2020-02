Portugiese saß 90 Minuten auf der Bank : Fans erhalten Schadenersatz, weil sie Ronaldo nicht sehen konnten

Incheon Cristiano Ronaldo, Superstar von Juventus Turin, saß in einem Showspiel gegen eine südkoreanische Auswahlmannschaft 90 MInuten auf der Bank. Zwei Fans fanden das überhaupt nicht lustig und verklagten kurzerhand die Marketingagentur - mit Erfolg.

Nach dem Nicht-Einsatz von Fußball-Star Cristiano Ronaldo im Spiel gegen ein südkoreanisches Allstar-Team hat ein Gericht zwei Fans einen Schadenersatz zugesprochen. Die beiden hatten gegen die Marketing-Agentur geklagt, die für das Spiel zwischen Juventus Turin und einer Auswahlmannschaft der südkoreanischen K League im vergangenen Juli geworben hatte, wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag berichtete. Demnach hatten sie argumentiert, die Werbung für das Spiel habe einen Einsatz Ronaldos garantiert, was in ihren Augen aber Übertreibung und Betrug war.