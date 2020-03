Kampf gegen Corona-Pandemie : Cristiano Ronaldo unterstützt Krankenhäuser

Lissabon Cristiano Ronaldo und sein Manager Jorge Mendes unterstützt sein Heimatland Portugal mit großzügigen Spenden. Beide haben mit „Millionenspenden“ den Ausbau der Intensivstationen zweier Krankenhäuser unterstützt.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hilft in seinem Heimatland Portugal mit großzügigen Spenden im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Der Profi von Juventus Turin und sein Manager Jorge Mendes hätten mit „Millionenspenden“ den Ausbau der Intensivstationen zweier Krankenhäuser unterstützt, berichteten am Dienstag portugiesische Medien. Die Hilfsleistung wurde inzwischen von den Krankenhäusern, dem Hospital de Santa Maria in Lissabon und dem Hospital de Santo Antonio in Porto, bestätigt.