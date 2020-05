Proteste und Unmut : Saisonabbruch in Frankreich sorgt für heftige Diskussionen

Paris Nach Belgien und den Niederlanden hat auch Frankreich die Fußball-Saison abgebrochen. Trainer Thomas Tuchel ist mit Paris wieder Meister, daran gab es keinen Zweifel. Alle anderen Entscheidungen werden aber heftig diskutiert.

Der frühere Serienmeister Olympique Lyon wäre damit erstmals seit 20 Jahren nicht im Europacup vertreten, spricht von „mehreren zehn Millionen Euro“ Verlust und kündigte eine Klage an. Zudem erneuerte der streitbare Präsident Jean-Michel Aulas seine Forderung nach Playoffs, die nun eben im August stattfinden sollen. Für den 22. August plant die Liga aber den Start der neuen Saison und davor die beiden Finals im nationalen Pokal (PSG - Saint-Étienne) und im Ligapokal (PSG - Lyon). Sollten Saint-Etienne oder Lyon gewinnen, stünden sie in der Europa League. Sollte Paris beide Pokale holen, würden der Fünfte und Sechste der Liga nachrücken. Lyon, das wie PSG noch auf eine Fortsetzung der Champions League hofft, ist derzeit Siebter.

Ganz knifflig ist die Entscheidung in der 2. Liga, wo bei zehn ausstehenden Spielen nur vier Punkte zwischen dem Ersten und dem Fünften liegen. Die Liga bestimmte nun Lorient und Lens als Aufsteiger und setzte das Relegationsspiel des Dritten gegen den Drittletzten der Ligue 1 aus. Absteigen sollen das abgeschlagene Toulouse und das ebenfalls schon sieben Punkte zurückliegende Amiens. Amiens erwägt trotzdem rechtliche Schritte. „Es ist eine Ungerechtigkeit, dass wir nicht bis zum Ende der Saison um den Verbleib in der Ligue 1 kämpfen dürfen“, sagte Präsident Bernard Joannin. Marseille spielt in der Champions League, Rennes in der Qualifikation und Lille in der Europa League.