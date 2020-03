Corona-Krise : Rio verwandelt Maracana und Olympiapark in Feld-Lazarette

Rio verwandelt Maracana und Olympiapark in Feld-Lazarette

Das legendäre Maracana in Rio de Janeiro. Foto: REUTERS/NACHO DOCE

Rio de Janeiro Die Sportstätten in Rio de Janeiro werden wegen der Corona-Pandemie vorübergehend in Zeit-Krankenhäuser umgewandelt.

Der heilige Rasen von Brasiliens Fußballtempel Maracana bleibt vorerst nur eine Option, doch auf einem Außenfeld des berühmten Stadions wird die Landesregierung von Rio de Janeiro wegen der Corona-Pandemie in den kommenden zwei Wochen eines von vier Feld-Lazaretten in der Stadt am Zuckerhut errichten. Katakomben, Räume und Logen sollen zudem den medizinischen Helfern als Basis dienen.