Corona-Krise in Argentinien : Copa America zwei Wochen vor Beginn ohne Gastgeber

Corona-Krise in Argentinien

Die Copa América wird nicht in Argentinien stattfinden. Foto: AFP/JUAN BARRETO

Buenos Aires Zwei Wochen vor Beginn des Turniers steht die Copa America ohne Austragungsort da. Nachdem schon Kolumbien der Status als Co-Gastgeber entzogen wurde, muss nun auch Argentinien aufgrund der akuten Corona-Lage passen. Möglichst schnell soll nun ein neuer Ausrichter gefunden werden.

Die Copa América wird nicht in Argentinien stattfinden. „In Anbetracht der derzeitigen Umstände hat die Conmebol beschlossen, die Organisation der Copa America in Argentinien abzusagen“, schrieb der südamerikanische Fußball-Verband Conmebol rund zwei Wochen vor dem geplanten Beginn des Turniers auf Twitter. „Die Conmebol analysiert die Angebote anderer Länder, die Interesse daran gezeigt haben, das Turnier auszurichten“, hieß es. In Kürze werde man Neuigkeiten dazu bekannt geben.