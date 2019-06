Copa America : Paraguay verspielt Sieg gegen Katar

Rio de Janeiro Paraguay ist mit einer Enttäuschung in die Copa America gestartet. Die Südamerikaner trennten sich trotz 2:0-Führung nur unentschieden von Gast-Starter Katar.

Paraguays Fußball-Nationalmannschaft hat beim Start in die Copa America einen sicher geglaubten Sieg gegen Außenseiter Katar verspielt. Die Guaranies kamen in Rio de Janeiro trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (1:0) gegen die Gast-Teilnehmer vom Persischen Golf hinaus und verpassten es damit, in der Gruppe B nach Punkten zu Spitzenreiter Kolumbien aufzuschließen.