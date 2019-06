Copa America : Messi trifft, doch Argentinien droht das Vorrunden-Aus

Belo Horizonte Argentinien droht bei der Copa America das Vorrunden-Aus. Trotz eines Treffers von Lionel Messi reicht es auch im zweiten Gruppenspiel nicht zum Sieg. Kolumbien steht derweil vorzeitig im Viertelfinale.

Die Entscheidung über den Einzug in die Runde der letzten Acht, für die sich die jeweils zwei besten Teams der drei Gruppen sowie die besten beiden Gruppendritten qualifizieren, fällt am Sonntag, wenn Argentinier auf die als Gäste eingeladenen Kataris trifft (beide 1 Punkt) und Paraguay (2) gegen das bereits sicher qualifizierte Kolumbien (6) antritt.

Bei den Argentiniern, die wieder einmal viel Stückwerk ablieferten, hielt Messi vor der guten Kulisse von 35.265 Zuschauern im Mineirao-Stadion von Belo Horizonte die Hoffnung der Gauchos am Leben, als er in der 57. Minute einen umstrittenen Handelfmeter verwandelte. Paraguay, das durch Richard Sanchez (37.) in Führung gegangen war, vergab den möglichen Sieg bei einem von Derlis Gonzalez (62.) verschossenen Handelfmeter.