3:2-Sieg gegen Peru : Kolumbien holt sich Platz drei bei Copa America

Brasília Mit einem Sieg über Peru sichert sich die kolumbianische Nationalmannschaft den dritten Platz bei der Copa América. Der entscheidende Treffer beim 3:2-Sieg fällt in der Nachspielzeit.

Mit dem erst zweiten Sieg im siebten Turnierspiel hat Kolumbien dank eines 3:2 (0:1) gegen Peru den dritten Platz bei der Copa America in Brasilien geholt. Luis Diaz führte die Cafeteros in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem fulminanten Schuss zum Erfolg im "kleinen Finale". In der Gruppenphase hatte Kolumbien nur das Auftaktduell gegen Ecuador (1:0) gewonnen, in der K.o.-Runde gab es jeweils ein Unentschieden und anschließend Elfmeterschießen gegen Uruguay (4:2 i.E.) und Argentinien (2:3 i.E.).