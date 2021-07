Erfolg bei der Copa America : Messi gewinnt ersten Titel mit Argentinien

Rio de Janeiro Argentinien tat sich bei internationalen Turnieren zuletzt schwer. Jetzt schlägt das Team Brasilien und ist Südamerika-Meister. Auch für Lionel Messi ist es der langersehnte Titel im blau-weißen Trikot.

In dem von vielen Fouls und Nickeligkeiten gehemmten Klassiker wussten jedoch weder Messi, der zuvor drei Copa-Endspiele sowie an gleicher Stelle 2014 das WM-Finale gegen Deutschland verloren hatte, noch Freund und Gegner Neymar, im Maracana schon Triumphator beim Confed-Cup 2013 sowie im Olympiafinale 2016 gegen Deutschland, zu glänzen.

"Wir sind so oft gescheitert, wir haben so oft davon geträumt und so hart gekämpft", sagte Di Maria: "Viele Leute haben gesagt, wir würden es nicht schaffen, wir wurden viel kritisiert. Aber wir haben immer wieder an die Tür geklopft und weitergemacht."