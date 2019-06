Copa America : Darum sind Katar und Australien im nächsten Jahr bei der Südamerikameisterschaft

Düsseldorf Katar und Australien nehmen 2020 an der Copa America, also der Südamerikameisterschaft, teil. Der Grund dafür ist einfach.

Die Fußball-Nationalmannschaften von Australien und Katar werden auf Einladung an der Copa America 2020 teilnehmen. Das teilte die südamerikanische Konföderation CONMEBOL kurz vor dem Start der diesjährigen Ausgabe in Brasilien mit. Australien gibt damit sein Debüt beim Kontinentalturnier, Asienmeister Katar ist schon in diesem Jahr erstmals dabei. Die Copa 2020 findet in Argentinien und Kolumbien statt.