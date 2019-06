Copa America : Junges japanisches Team bereitet Uruguay Probleme

Porto Alegre Bei der Copa America in Brasilien tun sich Südamerikas Größen weiter schwer. Uruguay musste sich in seinem zweiten Vorrundenspiel gegen ein sehr junges Team aus Japan mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Gegen den 15-maligen Titelträger brachte Koji Miyoshi (25. und 59.) die Asiaten, die als Gäste bei der Südamerika-Meisterschaft zum Auftakt gegen Titelverteidiger Chile noch mit 0:4 untergegangen waren, vor 39.733 Zuschauern zweimal nach Kontern in Führung. Doch Suarez (32.) per Elfmeter nach einem umstrittenen Foul an Cavani sowie Jose Gimenez (66.) per Kopf nach einer Ecke glichen jeweils für die "Urus" gegen Nippons Talenteschuppen aus. Im japanischen Team würden nur sechs Spieler bei den Sommerspielen 2020 in Tokio die Altersgrenze von 23 Jahren überschreiten.