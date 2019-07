Halbfinale der Copa America : Brasilien raubt Messi die nächste Chance auf Titel mit Argentinien

Belo Horizonte Lionel Messi wird mit Argentinien wieder keinen Titel holen. Im Klassiker gegen Brasilien unterlagen die Argentinier und verpassen damit das Finale der Copa America.

Die Brasilianer treffen nun am Sonntag im Finale im Maracana auf den Sieger des in der Nacht zu Donnerstag ausgetragenen zweiten Vorschlussrunden-Duells zwischen Titelverteidiger Chile und Peru. Für Messi geht es am Samstag noch nach Sao Paulo zur Partie der Halbfinal-Verlierer um Platz drei. Vielleicht nächstes Jahr erneut zur Copa America, dann daheim. Und 2022 zur WM in Katar.