Rekordweltmeister Brasilien hat den Erzrivalen Argentinien bei der Südamerikameisterschaft geschlagen und zieht in das Finale der Copa América ein. Die Seleção setzte sich am Dienstag in Belo Horizonte mit 2:0 (1:0) gegen die argentinische Auswahl um Superstar Lionel Messi durch. Messi bleibt im Nationalteam damit der „Unvollendete“. Das sind die Bilder zur Niederlage der Argentinier.