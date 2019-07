Argentiniens Aus bei der Copa América : Lionel Messi - sein ewiges Scheitern im Nationaltrikot

Düsseldorf Der Traum von Lionel Messi von einem großen Titel mit Argentinien ist erneut geplatz. Das Scheitern im Nationaldress zieht sich wie ein roter Faden durch seine Karriere. Mit dem FC Barcelona gewann er alles, mit Argentinien nichts.

Die Deutschen als Angstgegner

Finalfluch gegen Chile

Erhält Messi noch eine Chance?

Bei der nächsten WM-Endrunde, die in Katar stattfindet, wäre der argentinische Superstar bereits 34 Jahre alt. Es ist also gut möglich, dass einer der besten Fußballer der Geschichte abtritt, ohne einen einzigen Titel als Nationalspieler geholt zu haben. Auffällig ist auch, dass Messi an seine Leistungen beim FC Barcelona nur selten anknüpfen kann, wenn er sich das Trikot der Albiceleste überstreift. Dieser Makel könnte an ihm haften bleiben.