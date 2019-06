Copa America : Chile nach Sieg gegen Ecuador im Viertelfinale

Salvador da Bahia Chile steht bei der Copa America vorzeitig im Viertelfinale. Der Titelverteidiger gewinnt auch sein zweites Spiel. Nun geht es gegen Uruguay um den Gruppensieg.

Titelverteidiger Chile mit dem Leverkusener Charles Aranguiz hat als zweites Team neben Kolumbien bereits vor dem finalen Vorrundenspieltag das Viertelfinale der Copa America in Brasilien erreicht. Der Sieger der beiden letzten Auflagen der Südamerika-Meisterschaft besiegte am Freitag Ecuador in Salvador 2:1 (1:1). Zuvor hatte sich La Roja schon mit 4:0 gegen Japan durchgesetzt.