2:0 Sieg gegen Aston Villa Piräus folgt Florenz ins Finale der Conference League

Olympiakos Piräus steht im Finale der Conference League und hat dort gegen die AC Florenz fast ein Heimspiel. Die Griechen hatten das Hinspiel im Halbfinale gegen Aston Villa 4:2 gewonnen und holten im Rückspiel am Donnerstagabend ein 2:0. Das Finale am 29. Mai ist in Athen im Stadion von Stadtrivale AEK.