Sieg in der Conference League : Historischer Erfolg für Trainer Mourinho und AS Rom

Tirana Die AS Rom hat das erste Endspiel der neuen Conference League gewonnen. Gegen Feyenoord Rotterdam müssen die Italiener aber in Hälfte zwei mächtig zittern. Coach José Mourinho stellt eine besondere Marke auf.

José Mourinho hat die AS Rom zum ersten Triumph im Europacup seit 51 Jahren geführt und als erster Trainer die Titel in den drei aktuellen europäischen Fußball-Clubwettbewerben gewonnen. Im Premieren-Finale der neu geschaffenen Conference League zitterte sich die Roma am Mittwochabend in Tirana zu einem 1:0 (1:0) gegen Feyenoord Rotterdam. Nicolo Zaniolo entschied vor 21 690 Zuschauern mit seinem Treffer in der 32. Minute das erst in der zweiten Halbzeit spannende Endspiel.