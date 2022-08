Conference League : Köln spielt in den Play-offs gegen Fehervar

Hincesti Der ungarische Klub Fehérvár FC mit dem deutschen Trainer Michael Boris ist Gegner des 1. FC Köln in den Play-offs zur Conference League. Das Hinspiel findet indes kommende Woche in der Domstadt statt.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bekommt es in den Play-offs zur Conference League mit dem FC Fehervar zu tun. Die ungarische Mannschaft des deutschen Trainers Michael Boris gewann auch das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde beim FC Petrocub-Hincesti aus Moldau mit 2:1 (2:1). Vor einer Woche hatten die Ungarn zu Hause mit 5:0 (3:0) vorgelegt.

Dem Georgier Budu Siwsiwadse gelang am Donnerstag ein Doppelpack, den zweiten Treffer des Stürmers legte der Ex-Herthaner Palko Dardai, Sohn von Pal Dardai, auf. Der frühere Mainzer Kenan Kodro wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit für Dardai eingewechselt. In den Play-offs hat Köln am 18. August zunächst ein Heimspiel, eine Woche später (25. August) geht es nach Szekesfehervar, rund 60 km südwestlich von Budapest .

Zuletzt waren die Kölner in der Saison 2017/18 im Europacup vertreten. Damals schieden sie in der Gruppenphase der Europa League aus - und stiegen am Ende der Saison als Tabellenletzter in die 2. Bundesliga ab.