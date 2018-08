Champions-League-Qualifikation 2018: Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon erreichen Playoffs

Amsterdam Im Hinspiel hatte Ajax Amsterdam nur 2:2 gegen Standard Lüttich gespielt. Am Dienstag sah das dann schon deutlicher aus und Ajax erreichte souverän die nächste Runde in der Champions-League-Qualifikation.

Der frühere FC-Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar hat Ajax Amsterdam in der Qualifikation für die Champions League auf die Siegerstraße gebracht. Der Torjäger schoss den niederländischen Fußball-Vizemeister am Dienstag im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen Standard Lüttich in der 9. Minute in Führung. Matthijs de Ligt (34.) und David Neres (46.) erhöhten später zum 3:0-Endstand. Im Hinspiel hatte es ein 2:2-Remis gegeben. Damit steht Ajax in den Playoffs und trifft dort auf Dynamo Kiew, das sich gegen Slavia Prag nach einem 1:1 im Hinspiel in der Rückrunde mit 2:0 durchsetzte.