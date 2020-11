Bundesligisten atmen auf : Norwegens Fußballer dürfen zu ihren Klubs zurückkehren

Die die norwegischen Nationalspieler müssen nach dem positiven Coronafall im eigenen Kader offenbar nicht in eine zehntägige Quarantäne. Die Bundesliga-Stars könnten damit zu ihren Kubs zurückkehren. Ob die Profis dort in Quarantäne müssen, ist noch unklar.

Nach der coronabedingten Absage des Länderspiels seiner Nationalmannschaft in Rumänien hofft der Norwegische Fußball-Verband (NFF) weiter auf die Austragung der Nations-League-Partie am kommenden Mittwoch in Österreich. Die im Ausland engagierten Spieler wie Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland dürften zurück in ihre Länder reisen. Das teilte die NFF am Sonntag in Oslo mit. Der BVB kann also mit der baldigen Rückkehr Haalands rechnen. Alles weitere muss dann das Dortmunder Gesundheitsamt entscheiden.