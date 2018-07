Brasilien-Star Neymar gibt Fehler zu - „Manchmal übertreibe ich“

Rio de Janeiro Während und nach der WM ist Brasiliens Star Neymar massiv für seine theatralischen Aktionen nach Fouls an ihm kritisiert worden. Jetzt gestand er erstmals Fehler ein.

Der brasilianische Superstar Neymar hat erstmals zugegeben, mit einigen seiner Reaktionen bei der Fußball-WM in Russland über das Ziel hinausgeschossen zu sein. "Manchmal übertreibe ich, aber die Wahrheit ist: Ich leide auf dem Spielfeld", sagte der Angreifer im Video eines Sponsors, das am Sonntag auf mehreren brasilianischen TV-Kanälen ausgestrahlt wurde. Während und nach der WM war Neymar auch in Brasilien für seine wiederholten Schwalben oder Schauspieleinlagen heftig kritisiert worden.