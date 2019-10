Brasilien und Nigeria trennen sich 1:1 : Neymar bei Testspiel verletzt ausgewechselt

Singapur Neymar hat sich erneut verletzt. Im Testspiel gegen Nigeria musste Brasiliens Superstar früh ausgewechselt werden. Für den Profi von Paris St. Germain kam Philippe Coutinho in die Partie.

Neymar hat in der letzten Zeit immer wieder mit teils schweren Verletzungen, darunter am Knöchel und Fuß, zu kämpfen. So hatte er den Sieg der Seleção bei der diesjährigen Copa America wegen einer Blessur am rechten Knöchel verpasst. Insgesamt verletzte sich Neymar laut der Zeitung „As“ während seiner Zeit bei PSG neun Mal. In dieser Saison hat er erst fünf Spiele für seinen Club bestritten. In beiden Spielzeiten in Paris verpasste er rund 40 Spiele.