„Mir geht es gut“ : Ex-Weltfußballer Ronaldinho mit Corona infiziert

Rio de Janeiro Brasiliens ehemaliger Fußballstar Ronaldinho hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der 40-Jährige am Sonntag via Instagram mitteilte, sei sein Testergebnis positiv.

"Mir geht es gut und ich habe bisher keine Symptome", sagte der Weltmeister von 2002 in einem Video.

Ronaldinho, der unter anderem für den spanischen Spitzenklub FC Barcelona auflief, wird sich in einem Hotel in Belo Horizonte in Quarantäne begeben.