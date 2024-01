Weltmeister als Spieler und Trainer Brasilien trauert um Fußball-Ikone Mario Zagallo

Brasiliens Fußball trauert um seine Ikone Mario Zagallo. Der frühere Weltmeister starb im Alter von 92 Jahren, wie die Familie in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) über Zagallos Instagram-Account mitteilte. Der brasilianische Fußball trauere „um eine seiner größten Legenden“, sagte Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues laut einer Mitteilung des Verbands CBF. Der CBF ordnete eine siebentägige Trauer zu Ehren Zagallos und eine Schweigeminute vor den Partien am Wochenende an.