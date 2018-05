Borussia Dortmund: Christian Pulisic wieder für USA nominiert

Los Angeles Christian Pulisic von Bundesligist Borussia Dortmund kehrt nach sieben Monaten Abstinenz in die US-Nationalmannschaft zurück. Der 19-Jährige wurde von Interimstrainer Dave Sarachan für das Testspiel am 28. Mai gegen Bolivien berufen.

Pulisic war zuletzt im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel im Oktober 2017 in Trinidad und Tobago für die USA im Einsatz gewesen, als das Team des damaligen Nationaltrainers Bruce Arena mit einer 1:2-Niederlage die Teilnahme an der Endrunde in Russland verspielte.