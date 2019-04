Drei Tore gegen Eintracht Frankfurt : Ist Benficas Joao Felix der nächste Ronaldo?

Lissabon Ein Sturmjuwel mit Zahnspange hat Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt im Alleingang zum Sieg geschossen. Auch deshalb sehen viele in Joao Felix den neuen Cristiano Ronaldo.

Vor der Reise zurück in die Heimat wurden die müden Anhänger von Eintracht Frankfurt noch einmal schmerzlich an ihr Schreckgespenst erinnert. Fast schon provokant hing am Freitagmorgen im Fanshop von Benfica Lissabon am Flughafen Humberto Delgado das Trikot von Joao Felix - jenem Mann, der die Hessen am Vorabend beim 2:4 (1:2) mit drei Treffern quasi im Alleingang entzaubert hatte.