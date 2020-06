„Es war mir ein Vergnügen“ : Ex-Schalker Höwedes löst Vertrag in Moskau auf

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Benedikt Höwedes hat seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau „in gegenseitigem Einvernehmen“ gelöst. Der Vertrag des 32 Jahre alte Abwehrspielers lief noch bis 2021.

Höwedes bedankte sich am Dienstag per Twitter auf Englisch und Russisch bei seinem Club, der ihn aus dem Vertrag ließ: „Thank you, @fclokomotiv_eng! It has been a pleasure! большое спасибо!“, lautete der Tweet, der übersetzt heißt: „Danke Lokomotive! Es war mir ein Vergnügen!“ Der Weltmeister von 2014 habe sich „aus familiären Gründen“ entschieden, in Deutschland zu bleiben.