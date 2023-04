Belarus-Frage ist noch offen Uefa wird wohl an russischem Ausschluss festhalten

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) wird mit großer Wahrscheinlichkeit am Ausschluss russischer Mannschaften von ihren Wettbewerben als Folge des Angriffs auf die Ukraine festhalten. „Die Entscheidung liegt in den Händen des Exekutivkomitees. Aber bis es zu einem Ende des Krieges kommt, sehe ich es als sehr schwierig, etwas zu ändern“, sagte der wiedergewählte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin nach dem Kongress am Mittwoch in Lissabon.