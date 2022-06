Bei Österreich-Spiel​: Mysteriöses Loch im Happel-Stadion sorgt für Aufsehen​

Wien Am Montagabend war eine Menge los im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Richtig mysteriös wurde es aber erst mit Abpfiff, als ein Loch auf dem Spielfeld entdeckt wurde. Was es damit auf sich hat, wird untersucht.

Vermutlich ist es eine Folge der schweren Regenfälle in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dadurch sei der Grundwasserspiegel durch die nahe gelegene Donau angestiegen. Das Grundwasser hätte von unten auf die Spielfläche gedrückt, erklärte der Geschäftsführer des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), Bernhard Neuhold, am Dienstag. „Dadurch hat sich offensichtlich ein Hohlraum gebildet, der in diesem Loch gemündet hat.“

Mit einem „Spezialgerät ähnlich einem Röntgen“ und gemeinsam mit einem deutschen Rasenspezialisten wurden am Dienstag weitere Untersuchungen durchgeführt, damit laut Neuhold weitere mögliche Hohlräume erkannt werden. „Wir können nicht sagen, ob hier weitere Gefahr droht. Was wir sagen können, ist, dass wir präventiv alles versuchen.“ Seinen Angaben zufolge sollte die Analyse am Mittwoch abgeschlossen sein. Die Austragung der kommenden Nations-League-Partie am Freitag gegen Weltmeister Frankreich ist dem ÖFB zufolge nicht gefährdet.