Bauchmuskel-Challenge : Caster Semenya schlägt Ronaldo

Köln Cristiano Ronaldo hat Sportler und Fans in einer Bauchmuskel-Challenge herausgefordert. Viele Fußball-Stars scheiterten am Versuch, den Rekord des Portugiesen zu brechen. Caster Semenya stellte jedoch eine neue Bestmarke auf.

Caster Semenya hat Fußball-Star Cristiano Ronaldo in dessen Spezialdisziplin geschlagen. Die zweimalige 800-m-Olympiasiegerin wies Ronaldo mit 176 Crunches in 45 Sekunden bei der vom Fußball-Weltstar ausgerufenen Bauchmuskel-Challenge locker in die Schranken. "Nicht schlecht für einen Sonntag", kommentierte die 29-jährige Südafrikanerin bei Instagram.