Chicago verpasst Play-offs : Schweinsteiger siegt in womöglich letztem Karrierespiel

Schweinsteiger siegt in womöglich letztem Karrierespiel

Bastian Schweinsteiger hat in seinem womöglich letzten Spiel als Fußballprofi einen Erfolg gefeiert. Der 35-Jährige gewann mit Chicago bei Orlando City mit 5:2. Die Zukunft des früheren Münchners ist weiter offen.

Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire am letzten Vorrunden-Spieltag der nordamerikanischen MLS einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus Illinois gewann bei Orlando City klar mit 5:2 (1:1). Orlandos Tesho Akindele erzielte bereits nach fünf Minuten die 1:0-Führung der Gastgeber. Nach einem Eigentor von Kyle Smith stand es zur Halbzeit 1:1-Unentschieden.

Nach dem Seitenwechsel sorgten C.J. Sapong (61.), Aleksandar Katai (63.) und Przemyslaw Frankowski (67.) mit drei Toren innerhalb von sechs Minuten für die Vorentscheidung zugunsten Chicagos. Orlandos Benji Michel verkürzte in der 74. Minute auf 2:4. Den Endstand besorgte Frankowski (84.) mit seinem zweiten Treffer.

Der 35 Jahre alte Schweinsteiger spielte in seinem vielleicht letzten Spiel für Chicago durch. Schweinsteigers Vertrag läuft am Saisonende aus, die Fortsetzung seiner Karriere ließ er bislang offen.

"Ich weiß es noch nicht. Man wird sehen. Ich werde in den nächsten Wochen entscheiden", sagte der frühere Münchner in der Vorwoche zu seiner Zukunft.

Das Team beendet die reguläre Saison mit 42 Punkten auf dem achten Platz in der Eastern Conference. Die Fire konnten sich erneut nicht für die MLS-Play-offs qualifizieren. Nur in der Premierenspielzeit seines dreijährigen US-Engagements erreichte der 121-malige Nationalspieler mit Chicago die Play-offs, scheiterte aber dort in der ersten Runde.