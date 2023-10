Zum achten Mal Lionel Messi gewinnt den Ballon d’Or 2023

Im Blickpunkt standen andere Stars. Messi profitierte bei seiner erneuten Wahl von seiner Karriere-Krönung bei der WM in Katar im vergangenen Jahr. Mit sieben Toren und drei Vorlagen hatte er den größten Anteil am dritten Titelgewinn der Argentinier nach 1978 und 1986. Zudem kam er beim Meisterschaftsgewinn mit Paris St. Germain in der französischen Ligue 1 in 32 Begegnungen auf 16 Treffer und 16 Vorlagen, bevor er in die MLS zu Inter Miami wechselte.