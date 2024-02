Asien-Cup Jordanien besiegt Klinsmanns Südkorea im Halbfinale

An einen Rücktritt wollte der in Südkorea viel kritisierte Klinsmann kurz nach dem Spiel nicht denken. „Ich habe nicht vor, irgendetwas zu tun“, sagte der 59-Jährige: „Ich habe vor, dieses Turnier zu analysieren und mit dem koreanischen Verband darüber zu sprechen, was gut und was nicht so gut war. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.“ Er sei „enttäuscht“ und „wütend“, sagte Klinsmann: „Wir hatten das große Ziel, ins Finale zu kommen.“