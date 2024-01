Favorit beim Asien-Cup Japan entgeht gegen Vietnam knapp einer Blamage

Top-Favorit Japan hat in seinem ersten Spiel beim Asien-Cup eine Blamage abgewendet. Der viermalige Sieger setzte sich im Al-Thumama-Stadion in Doha am Sonntag nach 1:2-Rückstand noch mit 4:2 (3:2) gegen Vietnam durch. Takumi Minamino (11. Minute/45.), Keito Nakamura (45.+4) und Ayase Ueda (85.) trafen für Japan, Dinh Bac Nguyen (16.) und Tuan Hai Pham (33.) ließen Außenseiter Vietnam mit ihren Treffern von einer Sensation träumen. In der Gruppe C trifft Japan noch auf Irak und Indonesien.