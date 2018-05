Arsene Wenger glaubt an europäische Super-Liga

Arsene Wenger erwartet für die nahe Zukunft die Gründung einer europäischen Super-Liga. Nach Ansicht des 68-Jährigen werden Europas Topklubs schon bald am Wochenende ihre eigene Meisterschaft ausspielen, während die nationalen Ligen nur noch unter der Woche stattfinden.

"Das ist der nächste Schritt. Die nationalen Ligen werden am Dienstag oder Mittwoch spielen, eine europäische Liga am Wochenende", sagte der scheidende Teammanager des FC Arsenal. Dieser Schritt, den Wenger "in den nächsten Jahren" erwartet, sei unausweichlich, da die großen Klubs immer weniger bereit seien, Einnahmen mit den kleineren Vereinen zu teilen.