„Persönliches Drama“ : Robben-Comeback endet mit Verletzung

Groningen Für Arjen Robben verlief das Comeback ernüchternd. Nach einer Verletzung des Routiniers musste Groningens Trainer sogar Fragen zu einem möglichen Karriereende seines Kapitäns beantworten.

Er wisse nur, so Buijs, dass Robben "mit Beschwerden in der Leistengegend" raus musste: "Was es genau ist, weiß ich nicht." Robben selbst hatte da schon längst niedergeschlagen das Stadion verlassen. Buijs, der bis spätestens Dienstag eine genaue Diagnose erwartet, litt mit seinem Routinier: "Dieser Junge hat so hart gearbeitet. Wenn das Spiel so endet, ist das für ihn sehr frustrierend."