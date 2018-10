Arda Turan vom FC Barcelona droht lange Haftstrafe

Istanbul Er prügelte sich mit einem bekannten türkischen Schlagerstar. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Fußballer Arda Turan erhoben.

Dem türkischen Fußball-Star Arda Turan droht in seiner Heimat eine langjährige Haftstrafe und damit das vorzeitige Ende seiner Karriere. Nach einer Schlägerei mit dem türkischen Schlagerstar Berkay Sahin in der Vorwoche vor einem Nachtklub in Istanbul erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den vom FC Barcelona an den Istanbuler Spitzenverein Basaksehir ausgeliehenen Mittelfeldspieler wegen sexueller Belästigung, unerlaubten Waffenbesitzes und vorsätzlicher Körperverletzung. Die Ermittlungsbehörde forderte zwölfeinhalb Jahre Gefängnis für den 31-Jährigen.