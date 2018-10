Arda Turan muss mehrere Hunderttausend Euro Strafe zahlen

Istanbul Arda Turan muss für eine Schlägerei tief in die Tasche greifen. Der türkische Nationalspieler wurde von seinem Klub zu einer sechsstelligen Geldstrafe verdonnert. Zudem droht ihm eine langjährige Haft.

Nach einer Schlägerei und einer Anklage der Staatsanwaltschaft hat der Fußballverein Medipol Basaksehir den türkischen Nationalspieler Arda Turan zu einer hohen Geldstrafe verdonnert. 2,5 Millionen Lira (etwa 370 000 Euro) müsse er zahlen, heißt es am Dienstag auf der Webseite des Vereins. Am Montag hatte die Istanbuler Staatsanwaltschaft angekündigt, dass sie gegen den 31-jährigen Turan wegen sexueller Belästigung und illegalen Waffenbesitzes Anklage erhebe. Sie forderte zwölf Jahre und fünf Monate Haft, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete .

„Wir wollen betonen, dass die Handlungen, von denen behauptet wird, dass sie unser Fußballer (...) begangen habe und von denen in den Medien berichtet wird, in keinster Weise dem ethischen und professionellen Verständnis des Fußballklubs Istanbul Basaksehir entsprechen“, hieß es in der Stellungnahme des Vereins.