PSG-Heimspiel überschattet : Di Maria wegen Einbruch ausgewechselt - Familie bei Vorfall offenbar im Haus

Paris Drama in Frankreich. Angel Di Maria ist im Heimspiel von Paris St. Germain gegen Nantes in der 62. Minute ausgewechselt worden. Die Entscheidung hatte einen ernsten Hintergrund.

Am Sonntag wechselte PSG-Trainer Mauricio Pochettino Offensivspieler Angel di Maria im Liga-Heimspiel gegen den FC Nantes (1:2) in der 62. Minute aus. Sportliche Gründe spielten dabei keine Rolle.

Kurz vor der Auswechslung war zu sehen, wie PSG-Sportdirektor Leonardo auf der Tribüne telefonierte - und wenig später Trainer Mauricio Pochettino von oben etwas zurief. Der Tuchel-Nachfolger reagierte umgehend und holte Di Maria beim Stand von 1:1 vom Feld, flüsterte dem Argentinier etwas zu und eilte mit ihm in den Spielertunnel. Pochettino kam nach einigen Minuten wieder – Di Maria verließ das Stadion fluchtartig.

Der Grund für die Auswechslung, wie Medienberichte in Frankreich kurz darauf meldeten: In Di Marias Haus wurde eingebrochen. Offenbar waren auch Familienmitglieder während des Vorfalls anwesend. Mit welchen Folgen ist aktuell noch unklar. Einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ zufolge, soll der Safe im Obergeschoss des Hauses von di Maria in Neuilly-sur-Seine geknackt und geleert worden sein. Eine Spezialeinheit für Einbruchsdelikte soll die Ermittlungen übernommen haben.