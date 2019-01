Zwischenfall am Flughafen : Rooney wegen Alkohol-Konsums vorübergehend festgenommen

Wayne Rooney nach seiner Verhaftung. Foto: REUTERS/HANDOUT

Washington Wayne Rooney ist in den USA wegen Alkohol-Konsums in der Öffentlichkeit vorübergehend festgenommen worden. Am Flughafen war der englische Fußball-Star auffällig geworden.

Nach Angaben der örtlichen Polizei von Washington habe der frühere Kapitän der Three Lion am internationalen Flughafen Dulles lautstark geflucht und Alkohol getrunken, wodurch er negativ aufgefallen sei. Der Verzehr von Alkohol in der Öffentlichkeit ist in den USA überwiegend verboten.

Die Sicherheitskräfte nahmen den 33-Jährigen nach dem Vorfall, der sich bereits am 16. Dezember ereignete, vorübergehend fest und ließen den früheren Torjäger von Manchester United später wieder frei. Angeblich zahlte Rooney für sein Vergehen eine Strafe von 25 US-Dollar. Der 120-malige englische Nationalspieler spielt seit vergangenen Sommer für den amerikanischen Hauptstadtklub D.C. United.

Rooney war bereits in der Vergangenheit wegen Alkoholeskapaden mit dem Gesetzt in Konflikt geraten. Im September 2017 hatte ein britisches Gericht den früheren Superstar wegen Trunkenheit am Steuer ein zweijähriges Fahrverbot und 100 Sozialstunden auferlegt.

(sid/ako)