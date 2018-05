Vissel Kobe gewinnt ohne Lukas Podolski in Iwata

Vissel Kobe gewinnt ohne Podolski in Iwata

Weltmeister an der Wade verletzt

Ohne Weltmeister Lukas Podolski hat sein Klub Vissel Kobe am Samstag das Punktspiel in der J-League beim Tabellensechsten Jubilo Iwata mit 2:0 (2:0) gewonnen.

Der 33 Jahre alte frühere Nationalspieler Podolski hatte sich im vorangegangenen Spiel von Kobe eine Wadenverletzung zugezogen und war gegen den FC Tokio bereits nach 33 Minuten ausgewechselt worden. Sein früherer Verein 1. FC Köln hatte ihm vergangene Woche Hoffnungen auf eine Rückkehr gemacht. „Im Fußball darf man gar nichts ausschließen. Wir gehen jetzt in die Zweitligasaison, Lukas hat noch ein Jahr in Japan Vertrag, und was der Fußballgott danach entscheidet, das wissen wir beide noch nicht“, hatte Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle bei Sky erklärt.