Türkei : Trabzonspor legt Einspruch gegen Europacup-Ausschluss ein

Nyon Der türkische Fußball-Club Trabzonspor wird gegen die Sperre für eine Europapokal-Saison durch die Uefa vorgehen. Das kündigte der Verein am späten Mittwochabend an. Die Uefa hatte den Klub für zwei Jahre von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.

Man werde innerhalb von zehn Tagen beim Internationalen Sportgerichtshof Cas Berufung einlegen, hieß es in der Mitteilung auf der Internetseite des Clubs. Zuvor hatte die Europäische Fußball-Union mitgeteilt, dass Trabzonspor in der nächsten oder übernächsten Saison nicht am Europapokal teilnehmen darf, falls sich der Club dafür qualifizieren sollte.