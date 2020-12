Greenkeeper nach Unfall verstorben : Tödlicher Zwischenfall bei Ligue-1-Spiel in Frankreich

Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Lukas Schulze

Lorient Tragischer Zwischenfall am Rande des Ligue-1-Spiels zwischen dem FC Lorient und Stade Rennes in Frankreich: Ein Greenkeeper wurde bei einem Unfall nach dem Spiel so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen erlag.

In Frankreich ist es nach dem Spiel der Ligue 1 zwischen dem FC Lorient und Stade Rennes (0:3) am Sonntagabend zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Ein Teil der Rasen-Beleuchtungsanlage stürzte auf einen Greenkepper, der nach Wiederbelebungsversuchen vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo er seinen Verletzungen erlag. Dies berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den dortigen Bürgermeister.

Der dramatische Vorfall hatte sich wenige Minuten nach dem Spiel im Stadium Moustoir in Lorient in der Bretagne ereignet. Bei dem Mann handelte es sich laut der Nachrichtenagentur AFP um einen Familienvater mit drei Kindern. Unter anderem die medizinischen Betreuer beider Vereine hatten im Stade du Moustoir erste Hilfe mit Wiederbelebungsmaßnahmen geleistet. Er soll ehrenamtlich für den Fußballclub von Lorient gearbeitet haben.

Zunächst hatten die Auswechselspieler von Rennes nach dem 3:0-Auswärtssieg auf den Vorfall aufmerksam gemacht, der sich ereignete, während sie noch auf dem Weg zur Kabine waren. Einige Spieler und Helfer eilten daraufhin zur Unglücksstelle, wo sie bald Unterstützung von Feuerwehrleuten erhielten.

(eh/sid/dpa)