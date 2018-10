Am 16. Dezember 2014 gab Henry sein Karriereende bekannt. Henry, der in einer Bronze-Statue vor dem Londoner Emirates-Stadion verewigt ist, war einer der besten Stürmer seiner Zeit. Brasiliens Idol Pele nahm ihn 2004 in die Liste der 125 besten noch lebenden Fußballer auf. Im Herzen war Henry immer ein "Gunner" und will nach dem Ende seiner Karriere in irgendeiner Form nach London zurückkehren.