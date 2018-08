Sprint-Olympiasieger: Usain Bolt beginnt sein Fußball-Abenteuer in Australien

Usain Bolt trägt bei seiner Ankunft am Flughafen in Sydney einen Schal seines Teams Central Coast Mariners. Foto: REUTERS/STRINGER

Sydney Schon während seiner Karriere als Sprinter hatte der achtfache Olympiasieger Usain Bolt angekündigt, dass er gerne Fußball-Profi werden würde. Nun macht der Jamaikaner ernst und trainiert bei einem australischen Erstligisten.

Für den "pensionierten" Sprint-Superstar Usain Bolt hat sein Fußball-Abenteuer in Australien offiziell begonnen. "Ich gebe immer mein Bestes, und ich werde der Welt zeigen, was ich drauf habe", sagte der Jamaikaner, als er am Samstag nach seiner Landung auf dem Flughafen Sydney mit einem Schal der Central Coast Mariners um den Hals von zahlreichen Reportern in Empfang genommen wurde.