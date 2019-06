Spielmanipulation : Zwangsabstieg gegen belgischen Pokalsieger Mechelen verhängt

Brüssel Der belgische Fußball-Pokalsieger und Erstliga-Aufsteiger KV Mechelen ist wegen Spielmanipulation mit dem Zwangsabstieg belegt worden. Zudem darf der Klub nicht an der Europa League teilnehmen.

Das entschied der belgische Fußballverband KBVB. Mechelen muss in der kommenden Saison weiter in der zweiten Liga spielen und geht dort mit einem Punktabzug von zwölf Zählern in die Spielzeit. Weiterhin wurde Mechelen für eine Saison aus dem nationalen Pokalwettbewerb ausgeschlossen.