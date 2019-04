Früherer Schalke-Coach : RSC Anderlecht trennt sich von Trainer Fred Rutten

Gelsenkirchen Der belgische Fußball-Erstligist RSC Anderlecht hat sich nach rund drei Monaten von seinem niederländischen Trainer Fred Rutten getrennt. Beide Seiten hätten gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit sofort zu beenden.

Anderlecht hatte in den Playoffs der belgischen Pro League zuletzt drei Spiele hintereinander verloren und steht nur auf Platz fünf dieser Meisterrunde, in der die besten sechs Teams der Vorrunde spielen. Die Partie am Freitag gegen Standard Lüttich war abgebrochen worden, nachdem Anderlecht-Fans Fackeln und andere Pyrotechnik abgefeuert und auf das Feld geworfen hatten.